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Sport

Pallanuoto M/ Il Sori sconfitto di misura dall’Ancona (10-11)

Pallanuoto M/ Il Sori sconfitto di misura dall’Ancona (10-11)

Generico aprile 2026

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori. Di Matteo Nania

Terza sconfitta stagionale per la nostra prima squadra che viene superata dalla Vela Nuoto Ancona con il punteggio di 11-10. Dottori e Mancini portano i dorici avanti 2-0, ma Brambilla ed Emanuele Cocchiere impattano il risultato. L’Ancona torna sul più due grazie alle reti di Baldinelli e Pantaloni, Monari accorcia, ma ancora Milletti sigla la rete del 5-3. Cupido riporta i granata sotto di uno, ma la doppietta di Sabatini permette ai ragazzi di Pieroni di andare sul massimo vantaggio (7-4). A Monari risponde Baldinelli e la rete di Brambilla fissa il punteggio sul 8-6 in favore degli ospiti.

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