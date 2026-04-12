Pallanuoto M/ Il Sori sconfitto di misura dall’Ancona (10-11)

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori. Di Matteo Nania

Terza sconfitta stagionale per la nostra prima squadra che viene superata dalla Vela Nuoto Ancona con il punteggio di 11-10. Dottori e Mancini portano i dorici avanti 2-0, ma Brambilla ed Emanuele Cocchiere impattano il risultato. L’Ancona torna sul più due grazie alle reti di Baldinelli e Pantaloni, Monari accorcia, ma ancora Milletti sigla la rete del 5-3. Cupido riporta i granata sotto di uno, ma la doppietta di Sabatini permette ai ragazzi di Pieroni di andare sul massimo vantaggio (7-4). A Monari risponde Baldinelli e la rete di Brambilla fissa il punteggio sul 8-6 in favore degli ospiti.

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