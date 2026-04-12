Rapallo: incidente con moto in A-12; due le persone trasportate al pronto soccorso

Nel primo pomeriggio incidente motociclistico in A-12, direzione sud tra gli svincoli di Recco e Rapallo. Due le persone ferite trasportate in codice giallo, dai militi della Croce Verde di Recco e dai Volontari del soccorso di Ruta, al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Oltre il medico del 118 sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Sampierdarena e gli uomini di Autostrade per bonificare la carreggiata. Il fatto che alla domenica non viaggino camion e lo scarso traffico in direzione sud, ha limitato le conseguenze sulla viabilità.

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