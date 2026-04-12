Rinnovo contrattuale del personale Difesa, Flp Difesa: “Cambiamenti in atto nella base navale”

Il personale civile della Difesa torna al centro del confronto sindacale con un’assemblea dipartimentale promossa dal sindacato Flp Difesa, in programma il 15 aprile (9.30-11.30), nella Sala Vespucci di Marinarsen La Spezia. L’iniziativa è rivolta a tutti i dipendenti civili del Ministero della Difesa delle province della Spezia e Massa Carrara e “nasce dall’esigenza di riaprire un dialogo diretto con i lavoratori in una fase particolarmente delicata per il dicastero e per l’intera realtà della base navale”, scrivono gli organizzatori.

Al centro dell’assemblea ci saranno alcuni dei temi più sentiti dal personale: rinnovo contrattuale, assetto del Ministero della Difesa, riorganizzazione e comunicazioni ai settori dedicati al personale. “Da troppo tempo il sindacato non si confronta con i lavoratori e siamo in una fase di cambiamento nel nostro dicastero, che si riflette su tutta la base navale”, dichiara Christian Palladino, coordinatore provinciale e componente della segreteria nazionale Flp Difesa. “Per questo abbiamo ritenuto necessario promuovere un’assemblea aperta, per ascoltare il personale, fare chiarezza e riportare l’attenzione sulle questioni che riguardano da vicino il presente e il futuro dei dipendenti civili della Difesa”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com