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Economia

Rinnovo contrattuale del personale Difesa, Flp Difesa: “Cambiamenti in atto nella base navale”

Rinnovo contrattuale del personale Difesa, Flp Difesa: “Cambiamenti in atto nella base navale”

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Il personale civile della Difesa torna al centro del confronto sindacale con un’assemblea dipartimentale promossa dal sindacato Flp Difesa, in programma il 15 aprile (9.30-11.30), nella Sala Vespucci di Marinarsen La Spezia. L’iniziativa è rivolta a tutti i dipendenti civili del Ministero della Difesa delle province della Spezia e Massa Carrara e “nasce dall’esigenza di riaprire un dialogo diretto con i lavoratori in una fase particolarmente delicata per il dicastero e per l’intera realtà della base navale”, scrivono gli organizzatori.

Al centro dell’assemblea ci saranno alcuni dei temi più sentiti dal personale: rinnovo contrattuale, assetto del Ministero della Difesa, riorganizzazione e comunicazioni ai settori dedicati al personale. “Da troppo tempo il sindacato non si confronta con i lavoratori e siamo in una fase di cambiamento nel nostro dicastero, che si riflette su tutta la base navale”, dichiara Christian Palladino, coordinatore provinciale e componente della segreteria nazionale Flp Difesa. “Per questo abbiamo ritenuto necessario promuovere un’assemblea aperta, per ascoltare il personale, fare chiarezza e riportare l’attenzione sulle questioni che riguardano da vicino il presente e il futuro dei dipendenti civili della Difesa”.

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