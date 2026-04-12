Savona, ecco il filotto. Sarpero: “Da quando sono qui siamo la squadra che ha fatto più punti”

Il Savona batte 3-2 la Praese ed ora è padrone del proprio destino. Vincendo le ultime due partite rimaste, gli Striscioni avranno la certezza di disputare i playoff. Mister Sarpero sottolinea il grande primo tempo della sua squadra, terminato 2-0, ed elogia la prova del portiere Agostino, decisivo come già in altre occasioni. Il Savona finalmente corre: si tratta della quarta vittoria consecutiva, un dato non da poco per una squadra che nei primi due terzi del campionato al massimo si era spinta a due successi di fila. Possono dunque cantare i tifosi (anche sulle note dell’inno presentato oggi) e sperare in un esito di stagione con la promozione tramite la seppur complicata trafila dei playoff.

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