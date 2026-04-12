Un lettore: “Orari degli autobus alle fermate immancabilmente strappati dagli incivili”

“Buongiorno vi scrivo per farvi notare e sapere che da diverse settimane a molte fermate dei bus mancano gli orari, vengono spesso strappati e buttati per terra e questo danneggia tutti i passeggeri, soprattutto quegli anziani. E’ vero che c’è l’app o internet per consultarli, ma non tutti sanno utilizzarlo o cercarlo”. Lo scrive un lettore per testimoniare un’abitudine poco civile.

“Solo negli ultimi giorni gli orari erano danneggiati davanti alla fermata di Via XXIV Maggio vicino all’incrocio con San Cipriano, quella di fronte al Nautica, a Sarzana dall’altra parte davanti al ristorante cinese La Pace e a Santo Stefano di Magra davanti alla stazione ferroviaria. Ma l’elenco potrebbe continuare”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com