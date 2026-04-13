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Al via a Pozzuolo un corso di scultura con Alessio Ugolini, prima lezione gratuita

Al via a Pozzuolo un corso di scultura con Alessio Ugolini, prima lezione gratuita

Pozzuolo

L’associazione culturale Arthena propone un corso di scultura tenuto da Alessio Ugolini, scultore professionista. Laureato all’Accademia di Belle Arti di Carrara, Ugolini realizza scenografie per compagnie teatrali, maschere e sculture di grandi dimensioni per il Carnevale di Viareggio. Il corso, che consterà di dieci incontri, è dedicato a chi desidera avvicinarsi alla modellazione dell’argilla e sperimentare diverse tecniche della scultura, come gesso e cartapesta; è adatto ai principianti e non richiede esperienza. La prima lezione, in programma giovedì 16 aprile alla sede Arthena (a Pozzuolo di Lerici, in località Tre Strade) con orario 18:30 – 20:00, sarà gratuita.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: 338 3153159

L’articolo Stanziamento regionale per galleria tra Moneglia e Deiva, Pd: “Passo importante, ora necessario impegno concreto e strutturato sull’intera tratta” proviene da Città della Spezia.

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