Alassio capitale delle bocce per la 73^ volta: il 18 e 19 aprile torna la Targa d’Oro

Alassio. La Città del Muretto si prepara a diventare per la 73^ volta capitale delle bocce (volo): nel prossimo fine settimana, sabato 18 e domenica 19 aprile, andrà in scena una nuova edizione della Targa d’oro Città di Alassio, storica gara internazionale cui hanno già aderito complessivamente 291 formazioni per un totale di 1.014 giocatori, dai 12 agli 80 anni, uomini e donne, di tutte le categorie. Per iscriversi c’è tempo sino alle ore 14 di domani, martedì 14, dopo di che si procederà al sorteggio.

Oltre al tabellone principale, che ha già messo insieme 216 quadrette, grande successo hanno riscosso, ancora una volta, la competizione femminile (Targa Rosa, 12a edizione), con 48 coppie, e quella giovanile Under 15 (Targa Junior), proposta per la 13a volta, arrivata a 27 coppie.

» leggi tutto su www.ivg.it