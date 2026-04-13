Art Ribel 2026, il progetto del Nuovo Polo Scolastico Finalese: la grafica tra origine, identità e inclusione

All’interno del progetto Art RiBel 2026, il Nuovo Polo Scolastico Finalese – IPSIA indirizzo grafico presenta un articolato percorso didattico che esplora la grafica come linguaggio profondo, capace di attraversare dimensioni sensoriali, emotive e sociali.

Le classi 2G, 3G, 4G e 5G, guidate dalle docenti Marta Delfino, Gaia Sechi, Irene Ambrosini, Elisa Rocca e Valentina Rocca, hanno sviluppato progetti che non si limitano alla produzione visiva, ma si configurano come vere e proprie esperienze di ricerca sull’espressione umana.

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