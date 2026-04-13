Bruno, che visse la guerra da bambino: “La Spezia in fiamme e gli spari sulla festa. Fucilarono Alceste il calzolaio, devo la vita a un soldato della Buffalo”

E’ uno degli ultimi testimoni viventi del grande bombardamento della Spezia del 14 aprile 1943, degli eventi legati all’8 di settembre e della Liberazione. Immagini, suoni e odori che hanno attraversato il Novecento e i primi decenni del nuovo millennio impressi nella mente prodigiosa di un bambino di appena 8 anni. Quella di Bruno Bastogi, classe 1935, che a 91 anni compiuti è ancora una spugna imbevuta di aneddoti.

Nato in via della Quercia – “proprio in cima in cima, quasi a Marinasco” – da quel palco naturale sull’anfiteatro del Golfo della Spezia ha visto passare la storia e non l’ha più dimenticata. Un giorno di fine inverno ci ha aperto le porte della sua bella casa sulle colline nordoccidentali della città, costruita in anni di lavoro, per condividere un viaggio nel tempo. Ha portato con sé un foglietto di appunti, ma in pratica non gli servono per raccontare la guerra, influenza stagionale del mondo. Banalizzata ogni giorno nelle parole dei leader di oggi, quando non direttamente esaltata, proprio come negli anni Quaranta. Oggi sono 83 anni dal grande bombardamento del 14 aprile 1943, quello che porta nella case degli spezzini la realtà della guerra al di là della vuota propaganda mussoliniana. Insieme a quello del 19 aprile successivo sono centinaia le vittime che rimangono sotto le macerie del centro storico e della base navale.

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