Camogli: un cippo al cimitero per ricordare il crollo, con 450 resti finiti in mare

Sarà l’architetto Valentina Forno, con studio a Genova in via Nizza, a redigere il progetto per realizzare il cippo, da costruire all’interno del cimitero di Camogli, per ricordare il crollo dei loculi che ha trascinato in mare i resti di 450 defunti; solo in parte recuperati e solo in parte identificati. Un disastro che, secondo la magistratura, non ha colpevoli: i morti erano già morti. Il cippo dovrà rappresentare lo strazio di tanti parenti che hanno rivissuto il dolore per il decesso dei loro cari. Il progetto ha un costo complessivo di 4.440 euro.

Di seguito la determina con i dettagli dell’operazione.

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