Casa e Fai-Da-Te, EuroBrico continua a distinguersi tra innovazione e affidabilità

In un mercato in continua trasformazione, dove la casa è diventata uno spazio sempre più centrale nella vita quotidiana, EuroBrico continua a rafforzare il proprio posizionamento come realtà di riferimento nel mondo del Fai-Da-Te, del bricolage e dell’home improvement.
La forza del brand risiede nella capacità di coniugare tradizione imprenditoriale, prossimità al cliente e innovazione, dando forma a un modello di business solido, evoluto e perfettamente aderente ai bisogni concreti delle famiglie italiane.