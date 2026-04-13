Chiavari: “I Venerdì del CDCD”, appuntamento su mobilizzazione e assistenza

Presso il PUA di Chiavari torna il 17 aprile un nuovo appuntamento con il ciclo di incontri “I Venerdì del CDCD”, il corso dedicato alla gestione delle persone con demenza rivolto a familiari e caregiver. L’appuntamento si terrà come sempre dalle 17 alle 19 e sarà dedicato, in particolare, al tema della mobilizzazione della persona con necessità di assistenza nella movimentazione e nella deambulazione.

A guidare l’incontro sarà la fisioterapista Stefania Baldini, che illustrerà le corrette modalità per muovere in sicurezza una persona assistita e, allo stesso tempo, per prevenire sovraccarichi e danni alla schiena e alla colonna di chi presta assistenza. L’iniziativa è organizzata dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD), in collaborazione con AIMA Tigullio e Lions Club Tigullio.

» leggi tutto su www.levantenews.it