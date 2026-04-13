Comune di Alassio: aperti tre bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato e determinato

Alassio. L’amministrazione di Alassio informa che sono attualmente aperte tre posizioni presso il Comune: con scadenza fissata alle ore 23.59 del prossimo 3 maggio, è possibile partecipare alle procedure per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Informatico – Area degli Istruttori – presso l’Ufficio Informatica, e per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Funzionario Amministrativo – Area dei Funzionari – presso i Servizi Demografici; è inoltre ancora possibile presentare domanda, entro le ore 23.59 di mercoledì 15 aprile, per il bando di concorso per esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e determinato di un Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori – presso il Corpo di Polizia Locale.

Quest’ultima procedura è finalizzata al potenziamento del servizio durante il periodo estivo e, come avviene ogni anno, viene indetta per far fronte alla maggiore necessità operativa legata all’incremento delle presenze sul territorio.

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