EuroBrico, trent’anni di esperienza al servizio della casa, del Fai-Da-Te e dell’home improvement

Nel panorama italiano del bricolage e dell’home improvement, EuroBrico rappresenta una realtà che ha saputo costruire nel tempo un’identità solida, riconoscibile e fortemente orientata al servizio. Da oltre trent’anni, il brand si distingue per un modello di business fondato su prossimità, competenza e capacità di interpretare in modo concreto le esigenze della casa contemporanea.

Nata come azienda a conduzione familiare e rimasta nel tempo una realtà 100% italiana, EuroBrico ha trasformato la propria esperienza in un progetto strutturato che oggi coniuga presenza fisica, innovazione digitale e supporto specializzato.

La crescita costante del marchio si riflette in una rete di oltre 25 punti vendita, più di 65.000 metri quadrati di superficie espositiva e un ecosistema commerciale pensato per accompagnare clienti privati, appassionati di Fai-Da-Te e professionisti in ogni fase dell’acquisto.

Uno dei principali punti di forza dell’azienda è l’ampiezza dell’offerta. Il catalogo EuroBrico supera i 40.000 articoli, disponibili sia nei negozi fisici sia attraverso l’e-commerce ufficiale www.eurobrico.com, con una selezione che copre in modo trasversale tutto ciò che riguarda il miglioramento degli spazi domestici.

Dall’utensileria manuale agli elettroutensili, dalla ferramenta ai materiali per edilizia e falegnameria, fino ad arrivare all’arredamento per interni, ai complementi per il giardino, ai barbecue, alle piscine fuori terra e alle casette outdoor, ogni categoria è pensata per rispondere a necessità pratiche e progettuali.

Una particolare rilevanza assume anche l’area dedicata al comfort abitativo, con proposte per il riscaldamento e la ventilazione che includono stufe, camini e sistemi pensati per migliorare l’efficienza e la vivibilità degli ambienti.

A completare l’assortimento contribuiscono marchi di riferimento del settore come Bosch, Black+Decker, BTicino, Bestway, Keter, Biohort, Hyundai e Kapriol, a testimonianza di una strategia focalizzata su qualità, affidabilità e profondità di gamma.

Accanto ai prodotti, EuroBrico ha costruito negli anni un sistema di servizi che rafforza il rapporto di fiducia con il pubblico. Il servizio “Chiama e Compra” consente di effettuare acquisti direttamente da telefono, ricevendo il supporto di personale esperto in grado di orientare la scelta in base alle reali esigenze. Questo approccio trova continuità anche nel servizio clienti, affidato a operatori qualificati con competenze specifiche di settore, capaci di offrire assistenza sia in fase prevendita sia nel post-acquisto.

Sul fronte logistico, la struttura si distingue per efficienza e attenzione al dettaglio. Le spedizioni vengono gestite attraverso sei centri distributivi, per oltre 30.000 metri quadrati di magazzini, un’infrastruttura che consente rapidità operativa, controllo qualità e una gestione accurata dell’imballaggio, finalizzata a minimizzare le rotture e a ridurre gli sprechi lungo tutta la filiera.

Un ulteriore elemento distintivo riguarda la scelta di collaborare con fornitori italiani, che contribuiscono a rafforzare l’identità del marchio e a garantire consegne dirette verso il consumatore finale. In un mercato spesso dominato da marketplace impersonali e intermediari complessi, EuroBrico continua a differenziarsi per trasparenza, contatto umano e supporto reale, mantenendo una relazione diretta con il cliente.

Oggi, il brand si conferma come uno dei punti di riferimento più affidabili per chi desidera affrontare progetti di manutenzione, rinnovo o valorizzazione degli spazi domestici con il supporto di un partner competente. La combinazione tra esperienza trentennale, assortimento, servizi specializzati e una visione omnicanale evoluta consente a EuroBrico di guardare al futuro con una proposta chiara: offrire soluzioni concrete, accessibili e costruite intorno ai bisogni reali della casa italiana.