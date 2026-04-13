Fiaip Savona schierata in prima linea contro le truffe delle “case fantasma”: ecco le regole da seguire per avere “Vacanze Sicure”

Savona. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, il sogno di una vacanza perfetta in Riviera può trasformarsi rapidamente in un incubo finanziario. Per questo motivo, Fiaip Savona ha deciso di scendere in campo con una campagna di sensibilizzazione mirata a proteggere i turisti dalle insidie del web e non solo.

Al centro dell’iniziativa c’è la necessità di fornire strumenti a chi, spesso per la prima volta, si affida ai portali di prenotazione digitale o ad annunci sui social senza conoscerne i lati oscuri. Secondo Laura Tiloca, presidente provinciale Fiaip, “il pericolo principale risiede nella psicologia del risparmio: la ricerca spasmodica del prezzo stracciato può nascondere insidie pericolose non solo per il portafoglio, ma anche per la privacy dei dati personali. Il mercato delle locazioni brevi, infatti, è diventato terreno fertile per i cosiddetti ‘annunci fantasma’, ovvero inserzioni di immobili splendidi a prezzi competitivi che, nella realtà, non sono mai stati disponibili o, peggio, non esistono affatto. Le dinamiche del raggiro sono purtroppo consolidate. I truffatori tentano di dirottare la trattativa fuori dai circuiti protetti, richiedendo caparre anticipate, spesso attraverso canali non tracciabili”.

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