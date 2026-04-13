Fiera di San Matteo di Laigueglia, approvato il nuovo Regolamento e i criteri aggiornati per la partecipazione all’evento

Laigueglia. Dal 25 al 27 settembre torna a Laigueglia la “Fiera di San Matteo”, il tradizionale appuntamento di fine estate deol borgo marinaro che mette in vetrina le eccellenze del territorio. A questo proposito l’Ufficio Commercio ha comunicato che sono disponibili il nuovo Regolamento e i criteri aggiornati per la partecipazione all’evento.

L’invito rivolto a tutti gli operatori economici a leggere con estrema attenzione la documentazione a disposizione sul sito web del Comune: “Per partecipare alla fiera è necessario presentare domanda utilizzando esclusivamente la modulistica fornita dall’ente – precisano dall’Ufficio Commercio – Le domande devono pervenire entro e non oltre il 29 aprile 2026”.

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