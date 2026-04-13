Football americano, Pirates sconfitti con rammarico all’overtime dai Reapers Torino

Torino, luci accese sul Ciit Turin e tensione da partita vera. Week 7 di IFL2 che vale più di una semplice vittoria: identità, ambizioni, prospettive. Alla fine sorridono i Reapers Torino, che superano i Pirates 1984 per 13-10 all’overtime, trascinati da un protagonista assoluto, Brun.

Il running back e kicker torinese firma tutti e 13 i punti dei suoi: due field goal, l’ultimo glaciale, in pieno overtime e un touchdown su corsa che tiene in piedi i Reapers nel momento più complicato. Una prestazione totale, da leader capace di caricarsi sulle spalle il peso dei possessi decisivi.

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