Giovane, bella e con una gran voglia di interagire con noi bipedi: cerca famiglia Bula

Foto di Luca Ghedini

Oggi Baucheca, la rubrica dedicata al canile municipale della Spezia e ai suoi ospiti, vi presenta Bula: tre anni appena compiuti, bella, intelligente e giocherellona. “E’ una taglia media abbondante, fattore che blocca tanti adottanti, ma appena la conoscerete saprà stupirvi sotto tantissimi aspetti – raccontano dall’Impronta, l’associazione che gestisce la struttura -. La sua più grande e stupenda caratteristica è la voglia di interagire e collaborare con noi esseri umani. Questa sua passione per noi bipedi è dirompente e sicuramente è adatta a persone attive e gioiose come lei. Ama anche fare delle belle passeggiate nel verde ma è adatta anche ad un contesto urbano, purché venga soddisfatto il bisogno di ogni cane di uscire in ambienti più naturali. È stra compatibile coi cani maschi, escluderemmo momento la possibilità di convivenza con una femmina. Dopo attento percorso e inserimento potrebbe anche convivere con dei gatti”.

Per andare a conoscere Bula, contattate Anna su Whatsapp al 3487882777

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