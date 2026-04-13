Giro dell’Appennino, il tracciato della 87° edizione: 196 km, quasi 3mila metri di dislivello e 5 gran premi della montagna

Genova. Silvia Persico alla seconda edizione del Giro Appennino Donne ha fatto vedere come si fa a vincere in Corso Marconi. Ora tocca agli uomini inventarsi la tattica vincente per aggiudicarsi l’87esima edizione del Giro dell’Appennino che tornerà, dopo poco più di un mese, domenica 26 aprile, sul rettilineo di 350 metri davanti al Waterfront di Genova. A parte questo arrivo inedito, l’87° Giro dell’Appennino, Memorial Tarcisio Persegona – 33° Trofeo Regione Liguria – 74° Gran Premio Città di Genova, Tre Colli Cup – presentato oggi presso l’Acquario di Genova – ricalcherà il percorso delle ultime edizioni.
Il percorso