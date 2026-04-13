Il tennistavolo come strumento di terapia: domenica a Toirano l’incontro “Il nostro avversario Parkinson”

Toirano. Domenica 19 aprile, in occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale del Parkinson (G.M.P.), l’associazione Prendiamoci per Mano APS di Albenga con il patrocinio del Comune di Toirano, in collaborazione con l’ASD Toirano e con il supporto di Coop Liguria, lancia una sfida ambiziosa alla malattia: utilizzare il tennistavolo non solo come sport, ma come potente strumento di terapia complementare.

L’appuntamento per l’inizio della giornata “Il nostro avversario Parkinson” è alle ore 10 presso il palazzetto dello sport di Toirano, in via Aldo Moro.

Lo scopo è quello di informare e sensibilizzare non solo coloro che sono coinvolti per lavoro o perché vivono “sulla propria pelle” la malattia di Parkinson, ma tutta l’opinione pubblica, su questa realtà e su come l’attività fisica, ed in particolare lo sport del tennistavolo, possa aiutare a contrastare lo sviluppo della malattia.

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