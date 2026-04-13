In provincia di Genova dieci Comuni tornano alle urne: si vota per i sindaci a fine maggio

Genova. Sono dieci i Comuni in provincia di Genova che torneranno al voto dopo il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, questa volta per eleggere il nuovo sindaco.

L’appuntamento ai seggi è per il 24 e 25 maggio prossimi. Al voto andranno Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, Santo Stefano d’Aveto, San Colombano Certenoli, Torriglia, Vobbia e Zoagli. In totale alle urne sono chiamate 28.921 persone: Vobbia è il comune più piccolo, con appena 382 tra elettori ed elettrici, Cogoleto quello più grande con 7.591 aventi diritto.

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