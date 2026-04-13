Incontro su commercio internazionale e nuove norme tributarie con il supporto di Spediporto

Genova. Il tema degli scambi commerciali internazionali è centrale in una fase così critica per l’economia mondiale. In questo senso è indispensabile essere aggiornati anche sulle novità normative in ambito tributario.
Per questo Spediporto, insieme ad Assagenti, Federlogistica e l’Ordine degli Avvocati di Genova, ha deciso di supportare l’incontro, organizzato dall’Associazione dei Master in Diritto Tributario, dal titolo: “Scambi commerciali internazionali: nuovi reati previsti dal D.Lgs. 211/2025 ed il modello ex D.Lgs. 231/01”.