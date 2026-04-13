Laigueglia, Confcommercio plaude per l’intesa con Regione: “Ora investimenti a sostegno dell’apertura nuove attività”

Laigueglia. Daniele Ziliani, presidente di Confcommercio Ponente, esprime soddisfazione per l’intesa siglata tra Regione Liguria e Comune di Laigueglia.

“Come per le vicine Alassio ed Albenga che avevano già predisposto accordi similari, era necessario che anche Laigueglia si dotasse di regole per la tutela del suo prezioso centro storico e del suo tessuto commerciale – dice Ziliani, che nel suo ruolo di Coordinatore dei Territori ha seguito l’iter di attuazione dell’intesa – In pieno accordo con le indicazioni ricevute da Regione Liguria e dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, Confcommercio ha contribuito con responsabilità affinchè si ponessero basi e presupposti più chiari in ambito commerciale”.

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