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Lerici, benemerenze civiche 2026 al femminile: le insignite

Lerici, benemerenze civiche 2026 al femminile: le insignite

Generico aprile 2026

La giunta comunale di Lerici ha approvato il conferimento delle civiche benemerenze per l’anno 2026. “Le benemerenze rappresentano uno dei più alti attestati di riconoscenza della città e vengono assegnate a personalità che si sono distinte nei campi sociale, culturale, economico, sportivo, artistico e civile, promuovendo valori di solidarietà, partecipazione e senso civico”, sottolinea il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti.
A seguito delle proposte pervenute e della valutazione effettuata dalla commissione, la giunta lericina ha deliberato all’unanimità di conferire il riconoscimento a tre cittadine:

Eliana Bacchini, (“per il lungo e significativo impegno a favore della comunità educativa, culturale e civile. Già dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Lerici, ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di studenti, famiglie e docenti, distinguendosi inoltre per la promozione dei diritti delle donne e delle pari opportunità e per l’attività culturale e sociale svolta sul territorio, anche attraverso la guida dell’Unitre di Lerici”); Sabrina Chiappa, (“per l’importante attività svolta nella promozione dello sport, del commercio e dell’associazionismo – si legge nella motivazione -, contribuendo alla crescita sociale e all’immagine pubblica del territorio ben oltre i confini comunali. Ultramaratoneta di livello internazionale e preparatrice atletica qualificata, rappresenta un esempio di dedizione, professionalità e capacità di coinvolgimento, avendo inoltre vestito i colori della Nazionale Italiana ai Campionati Mondiali IAU 24h 2025”); Ezia Di Capua (“per l’elevato valore umano, culturale e professionale espresso in oltre quarant’anni di attività. Fondatrice e anima della Sala Culturale CarGià di San Terenzo, promotrice culturale, scrittrice e critica d’arte, ha dato impulso alla valorizzazione artistica del territorio, offrendo visibilità a numerosi talenti locali e contribuendo alla diffusione dell’identità culturale del Golfo dei Poeti anche a livello internazionale”).

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