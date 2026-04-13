Lerici, benemerenze civiche 2026 al femminile: le insignite

La giunta comunale di Lerici ha approvato il conferimento delle civiche benemerenze per l’anno 2026. “Le benemerenze rappresentano uno dei più alti attestati di riconoscenza della città e vengono assegnate a personalità che si sono distinte nei campi sociale, culturale, economico, sportivo, artistico e civile, promuovendo valori di solidarietà, partecipazione e senso civico”, sottolinea il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti.

A seguito delle proposte pervenute e della valutazione effettuata dalla commissione, la giunta lericina ha deliberato all’unanimità di conferire il riconoscimento a tre cittadine:

Eliana Bacchini, (“per il lungo e significativo impegno a favore della comunità educativa, culturale e civile. Già dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Lerici, ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di studenti, famiglie e docenti, distinguendosi inoltre per la promozione dei diritti delle donne e delle pari opportunità e per l’attività culturale e sociale svolta sul territorio, anche attraverso la guida dell’Unitre di Lerici”); Sabrina Chiappa, (“per l’importante attività svolta nella promozione dello sport, del commercio e dell’associazionismo – si legge nella motivazione -, contribuendo alla crescita sociale e all’immagine pubblica del territorio ben oltre i confini comunali. Ultramaratoneta di livello internazionale e preparatrice atletica qualificata, rappresenta un esempio di dedizione, professionalità e capacità di coinvolgimento, avendo inoltre vestito i colori della Nazionale Italiana ai Campionati Mondiali IAU 24h 2025”); Ezia Di Capua (“per l’elevato valore umano, culturale e professionale espresso in oltre quarant’anni di attività. Fondatrice e anima della Sala Culturale CarGià di San Terenzo, promotrice culturale, scrittrice e critica d’arte, ha dato impulso alla valorizzazione artistica del territorio, offrendo visibilità a numerosi talenti locali e contribuendo alla diffusione dell’identità culturale del Golfo dei Poeti anche a livello internazionale”).

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