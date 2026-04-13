Loano, all’istituto Falcone la conferenza “Liberi di scegliere, non di dipendere”

Loano. Si terrà lunedì 21 aprile alle 9.30, presso la sala conferenze dell’istituto Falcone di Loano, la conferenza dedicata alla prevenzione delle dipendenze dal titolo “Liberi di scegliere, non di dipendere”.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Loano, in collaborazione con l’istituto Falcone, la Polizia di Stato e l’Asl2 Savonese, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti e alcool. All’incontro parteciperanno le classi 1E, 2B, 3B Grafica e 2D Afm.

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