L’Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea- Fondazione ETS si prepara a ricordare il 25 aprile con Resistenze tra Europa e Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Musica e versi raccontano la storia, evento di memoria e musica organizzato in collaborazione con l’Alliance Francaise e l’Associazione Italo-tedesca e il patrocinio del Comune della Spezia. L’appuntamento, che assuem una forma nuova rispetto degli anni passati, si terrà mercoledì 15 aprile al Centro “Dialma Ruggiero” di Via Monteverdi, alle 10,30 per le scuole e alle 16,30 per la cittadinanza.

“Il titolo dell’incontro è di per sé indicativo di quello che viene presentato. La dimensione geografica scelta si allarga infatti all’Europa, per arrivare, in finale, all’Italia, in un susseguirsi di musica, recitazioni e semplici spiegazioni di raccordo – raccontano dall’Istituto spezzino -. Attraverso musica e versi, dunque, la Resistenza non è solo un evento storico, ma una memoria viva: un racconto collettivo che continua a interrogare il presente sui valori di libertà, giustizia e partecipazione democratica”.

La sceneggiatura complessiva è stata curata per Isr-La Spezia da Maria Cristina Mirabello, quella riguardante la Francia da Linda Raggio (Alliance Française), quella relativa alla Germania da Chiara Cozzani (Associazione Culturale Italo-Tedesca). I testi saranno recitati da Riccardo Monopoli, a cui è affidata anche la regia; voce narrante di Monica Vergassola, riprese di Saul Carassale, montaggio di Sara Bonatti. Musica e canto dal vivo a cura della classe III del Liceo musicale “Cardarelli”, diretta da Marco Montanelli e Chiara Kihlgren. I canti sono stati tratti nella maggior parte da una raccolta di vinili intitolati Canti della Resistenza europea, risalenti a circa sessanta anni fa.

L’articolo Mercoledì al Dialma Ruggiero “Resistenze tra Europa e Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Musica e versi raccontano la storia” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com