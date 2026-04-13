Meteo, in Liguria inizio settimana all’insegna del maltempo con pioggia e vento forte

Liguria. Inizio settimana all’insegna di pioggia e maltempo in Liguria. Un fronte depressionario, in rapida risalita verso la Sardegna e il medio-alto Tirreno, è responsabile di un deciso cambio delle condizioni meteo su tutto il nord Italia, e a partire dalla mattinata di lunedì la regione è interessata da precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio.

Secondo il Centro Limet, oggi lunedì 13 aprile nella prima parte del giorno, il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso sui versanti padani, specie quelli centro-occidentali, mentre altrove si assisterà al transito di velature, fatta eccezione per locali addensamenti sul settore centrale. Successivamente, a partire dalle ore pomeridiane, saranno possibili piovaschi o brevi rovesci su Alpi Liguri e rilievi appenninici, mentre sul resto della regione si assisterà ad un graduale aumento della nuvolosità, con il cielo che diverrà molto nuvoloso o coperto entro la tarda serata.

Venti deboli o moderati da est/nord-est, sono attese raffiche fino a forti sul settore centro-occidentale della costa nella seconda parte della giornata. Mare poco mosso sul centro-levante, mosso a ponente. Temperature minime in lieve rialzo. Massime stazionarie o in leggero calo nelle zone interne, in aumento sulla costa: sulla costa minime tra 11 e 16 gradi, massime tra 18 e 23 gradi; all’interno minime tra 3 e 11 gradi, massime tra 15 e 20 gradi.

Martedì 14 aprile giornata uggiosa con precipitazioni deboli su centro-levante e aree interne di ponente. Più asciutto sulla Riviera di Ponente, ove saranno possibili timide occhiate di sole nella seconda parte di giornata.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi attesi sui versanti marittimi del Centro-Ponente, al largo e sui versanti Appenninici esposti. Mari stirati o mossi sotto costa; Molto mossi al largo o localmente agitati sui settori occidentali del Mar Ligure. Temperature stazionarie o in leggero aumento sul centro-ponente e in lieve diminuzione a levante, specie nei valori massimi.

Mercoledì 15 aprile nuvolosità serrata sui versanti padani e nelle aree del profondo entroterra di Ponente, seppur in assenza di fenomeni di rilievo. Cieli poco o parzialmente nuvolosi in costa con schiarite via a via più ampie nel corso della giornata.

Venti tesi dai quadranti settentrionali. Mari stirati sotto costa e mossi al largo. Temperature in aumento.