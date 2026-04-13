Modellismo velico Dragon Force 65, sabato il campionato sociale alla Marina di Varazze

Varazze. Sabato 18 aprile a Varazze, all’interno del porto turistico, nello specchio acqueo dell’ex darsena dei Cantieri Baglietto (attuale bacino Lusben), si svolgerà il Campionato Sociale di Modellismo Velico Radiocomandato classe Dragon Force 65, organizzato da ASI RC SAILS Genova in collaborazione con la locale Sezione della Lega Navale Italiana, la Direzione della Marina di Varazze e il patrocinio dell’amministrazione comunale della “Città delle Donne”.
Il raduno inizierà alle ore 9:30 con il benvenuto a tutti i partecipanti da parte degli organizzatori, il briefing e, dopo la colazione di rito, alle ore 10 barche in acqua.