Omicidio Bongiorni, il dolore di Luni: “Abbiamo perso un amico e un ex concittadino stimato da tutti”

Salgono a cinque i giovani identificati dai carabinieri per l’omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa. Due sono i maggiorenni sottoposti a fermo perché indiziati di “concorso in omicidio volontario”, gli altri tre sono minori “la cui posizione è al vaglio della procura minorile di Genova”. Lo riporta Ansa.

Lo ha detto in una conferenza stampa il procuratore di Massa Piero Capizzoto sottolineando che al momento non risultano altri maggiorenni coinvolti, oltre ai due in stato di fermo. I due maggiorenni arrestati sono stati interrogati domenica dal magistrato di turno. Nelle perquisizioni sono stati trovati capi di vestiario verosimilmente indossati durante l’omicidio e visibili dalle immagini di telecamere.

Il minorenne fermato per la morte di Bongiorni è stato trasferito in stato di fermo per omicidio volontario in concorso nel centro di prima accoglienza per minori a Genova ed è in attesa della convalida del fermo che si terrà nei prossimi giorni.

Il lutto per la morte di Giacomo Bongiorni ha toccato anche la vicina Val di Magra. Il sindaco di Luni Alessandro Silvestri ha ricordato il legame che il 47enne aveva avuto con il territorio: “Abbiamo appreso in tempo reale del tragico evento che ha visto coinvolto un nostro ex concittadino, un amico, conosciuto e stimato da tutti – scrive sulla pagina social del Comune – Non ci sono parole per commentare un delitto così brutale, così gratuito, così efferato. Certi di interpretare i sentimenti di tutta la Comunità ci stringiamo ai figli ed alla famiglia esprimendo loro le più sentite condoglianze e la partecipazione al loro lutto. Abbiamo deposto un fiore nel luogo in cui si è consumato questo tragico evento. Questa è l’ora del cordoglio, della vicinanza alla famiglia, del lutto, ma chiediamo anche giustizia per un delitto così efferato e brutale che ha ucciso una persona, ha distrutto i sogni di un bambino, ha gettato una famiglia ed una comunità intera nel più profondo ed inconsolabile sconforto”.

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