Anche quest’anno l’ospedale di Lavagna aderisce all’(H) Open Day sulla salute della donna promosso dalla Fondazione Onda ETS negli oltre duecento presidi sanitari insigniti dei Bollini Rosa. Destinatarie dell’iniziativa, organizzata dalla S.C. Ostetricia e Ginecologia in collaborazione con la S.S.D. Chirurgia senologica e Breast Unit dell’Asl 4 (nel cui territorio rientrano i comuni spezzini di Carro, Maissana e Varese Ligure), sono le pazienti con pregresso tumore alla mammella, che il 23 aprile 2026 potranno eseguire visite ginecologiche gratuite su prenotazione, fino all’esaurimento degli otto posti disponibili.

Per prenotare occorre telefonare al numero 0185/329756 nella giornata di giovedì 16 aprile 2026, dalle ore 8.30 alle 9.30.

“Per predisposizione genetica, c’è una forte correlazione tra i tumori alla mammella e i tumori ginecologici: per questo abbiamo pensato di dedicare l’Open day a questo specifico target di pazienti – spiegano il direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia, Stefano Bogliolo, e il ginecologo Luca Parodi -. Eseguiremo visite ginecologiche con ecografia e anamnesi della storia clinica delle pazienti per valutare, anche sulla base dei fattori di rischio, la possibilità di eseguire successivi controlli o interventi di prevenzione”.

L’iniziativa sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS “rappresenta l’espressione più concreta dell’attenzione riservata alle differenze di genere e alla prevenzione come leva strategica di sanità pubblica”, sottolineano da Asl 4..

L’articolo Open day sulla salute femminile all’ospedale di Lavagna, il 23 aprile visite ginecologiche gratuite per donne con pregresso tumore alla mammella proviene da Città della Spezia.

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