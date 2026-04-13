Previste quasi 7.500 assunzioni nello Spezzino nel trimestre aprile-giugno

Proseguono le rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Excelsior. L’indagine si focalizza sulle principali caratteristiche delle entrate programmate dalle imprese spezzine nel mese di aprile 2026, con focus sulle tendenze occupazionali per il periodo aprile – giugno 2026. Come emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 2.820 le assunzioni complessive programmate ad aprile in provincia della Spezia. A livello ligure, sempre ad aprile, le previsioni occupazionali si attestano sulle 15.500 unità, mentre a livello nazionale i lavoratori ricercati dalle imprese sono 500.000. Inoltre, dallo studio emerge che sono 7.490 le assunzioni previste tra aprile e giugno 2026.

“Analizzando nel dettaglio il mese di aprile – si legge nella nota diffusa dall’ente camerale -, si rileva che in provincia della Spezia nel 18 % dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’ 82 % saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per il 78 % nel settore dei servizi, per il 79 % nelle imprese con meno di 50 dipendenti e l’8 % sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (14 %). In 38 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 30 % le assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni.

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