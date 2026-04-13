Rapallo: Piazzetta Ruffini, attivata la fontana; ora tocca al Polpo

Oggi, a Rapallo, è stata attivata la fontana in piazzetta Ruffini, tra via Assereto e via Milite Ignoto. Dovrà ancora essere completata con il previsto arredo di un’aiuola con del verde che riequilibri il grigio del cemento. La prossima settimana. comunque entro aprile, sarà anche collocato nella sua vasca, davanti al castello, il Polpo, opera bronzea dello scultore Italo Primi. Il trasporto e la collocazione avverrà probabilmente in ore in cui non si interferisca col traffico; quindi nella tarda serata o nella primissima mattina.

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