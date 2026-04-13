Salute della donna, otto visite ginecologiche gratuite a Lavagna per le pazienti con pregressi tumori alla mammella

Lavagna. Anche quest’anno, l’Ospedale di Lavagna aderisce all’(H) Open Day sulla salute della donna, promosso dalla Fondazione Onda ETS negli oltre duecento presidi sanitari insigniti dei Bollini Rosa.

Destinatarie dell’iniziativa, organizzata dalla S.C. Ostetricia e Ginecologia in collaborazione con la S.S.D. Chirurgia senologica e Breast Unit dell’Asl 4, sono le pazienti con pregresso tumore alla mammella che il 23 aprile 2026 potranno eseguire visite ginecologiche su prenotazione, fino all’esaurimento degli otto posti disponibili.

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