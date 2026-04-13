“Siamo tutti protezione civile”, l’incontro con gli studenti della Valle Scrivia

Ronco Scrivia. “È veramente bello vedere dei ragazzi impegnati attivamente immaginando uno scenario di emergenza di Protezione civile in tutti i suoi aspetti, dalla ricerca persone disperse fino al soccorso e all’installazione di un ospedale da campo. È essenziale siano state fatte ore di teoria per comprendere pienamente le azioni da intraprendere e integrare tali spiegazioni con esercitazioni pratiche come quella odierna. In una regione come la Liguria, in cui la cultura di protezione civile è molto diffusa tra i cittadini, è cruciale realizzare iniziative come questa che coinvolgono i giovani e concorrono a farne cittadini consapevoli e responsabili: loro sono il nostro presente e soprattutto il nostro futuro come volontari, come rappresentanti delle Istituzioni oppure operatori della Protezione civile. Per questo ringrazio l’amministrazione che ha voluto organizzare queste giornate con grande lungimiranza”.

Così l’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone intervenuto oggi a Ronco Scrivia insieme al sindaco Rosa Olivieri e al sindaco di Busalla Loris Maieron all’iniziativa ‘Siamo tutti Protezione civile’, promossa dalla Protezione civile, dal Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico e dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Vallescrivia, in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia.

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