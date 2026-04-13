Stanziamento regionale per galleria tra Moneglia e Deiva, Pd: “Passo importante, ora necessario impegno concreto e strutturato sull’intera tratta”

“Accogliamo positivamente lo stanziamento di circa 1,9 milioni di euro da parte della Regione Liguria per il completamento degli interventi urgenti di messa in sicurezza della galleria De Barbieri 1. Si tratta di un passo importante che consentirà di ripristinare il transito carrabile verso numerosi alloggi finora raggiungibili solo a piedi, ponendo fine a una situazione di forte disagio per residenti e attività”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali Pd Federico Romeo e Davide Natale dopo l’annuncio dei finanziamenti da parte della Regione. per la messa in sicurezza della menzionata galleria, situata tra Moneglia e Deiva Marina.

“Un risultato che è anche frutto dell’azione congiunta portata avanti dal Partito Democratico in Consiglio regionale e nei territori, che in questi mesi hanno costantemente sollecitato interventi concreti per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese locali – proseguono Romeo e Natale -. Tuttavia questo intervento rappresenta solo una parte della risposta a un problema più ampio e strutturale che riguarda l’intero sistema delle gallerie lungo la direttrice costiera tra Riva Trigoso e Moneglia. Parliamo di un’infrastruttura strategica per la mobilità, il turismo e l’economia del territorio, che negli ultimi anni ha mostrato criticità evidenti tra distacchi di materiale, fenomeni erosivi e chiusure prolungate. Vanno superati gli interventi emergenziali e parziali. È necessario un impegno concreto e strutturato sull’intero tratto, che preveda una progettazione complessiva, risorse certe e un coordinamento efficace tra tutti i livelli istituzionali”.

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