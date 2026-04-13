Startè protagonista a Washington: all’Ambasciata una serata dedicata all’arte e all’Italia

Grande serata after six nel fine settimana all’Ambasciata d’Italia a Washington organizzata da Comites Washington DC.

“In queste foto con l’Ambasciatore Marco Peronaci a cui come Startè, tra gli sponsore dell’iniziativa, abbiamo donato un’opera di Marco Casentini. Grazie agli amici Andrea Maggi, Kelly Stevens, Francesca Maggi e Federico Maggi. I miei complimenti a Maby Palmisano presidente di Comites Washington – afferma il presidente di Startè, Paolo Asti – per l’organizzazione dell’evento che mi ha reso orgoglioso di essere un italiano tra tanti italiani che non dimenticano il nostro Paese. Grazie a Maby per aver lungamente citato, durante il suo intervento di presentazione, le attività della nostra associazione di promozione dell’arte italiana nel mondo”.

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