Startè protagonista a Washington: all’Ambasciata una serata dedicata all’arte e all’Italia

Grande serata after six nel fine settimana all’Ambasciata d’Italia a Washington organizzata da Comites Washington DC.
“In queste foto con l’Ambasciatore Marco Peronaci a cui come Startè, tra gli sponsore dell’iniziativa, abbiamo donato un’opera di Marco Casentini. Grazie agli amici Andrea Maggi, Kelly Stevens, Francesca Maggi e Federico Maggi. I miei complimenti a Maby Palmisano presidente di Comites Washington – afferma il presidente di Startè, Paolo Asti – per l’organizzazione dell’evento che mi ha reso orgoglioso di essere un italiano tra tanti italiani che non dimenticano il nostro Paese. Grazie a Maby per aver lungamente citato, durante il suo intervento di presentazione, le attività della nostra associazione di promozione dell’arte italiana nel mondo”.
Grande serata after six nel fine settimana all’Ambasciata d’Italia a Washington organizzata da Comites Washington DC.