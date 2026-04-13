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Economia

Un programma per favorire il ricambio generazionale nell’imprenditoria agricola

Un programma per favorire il ricambio generazionale nell’imprenditoria agricola

Campi coltivati, agricoltura, patate

Favorire il ricambio generazionale, sostenere l’imprenditoria giovanile e accompagnare nuove idee verso la creazione di imprese agricole solide e sostenibili: sono questi gli obiettivi di Agristart 2026, il percorso gratuito promosso da Filse in collaborazione con Regione Liguria, nell’ambito del programma Interreg IT-FR Marittimo “CambioVia-Pro” che prende il via oggi a Genova.

A sottolineare l’importanza strategica dell’iniziativa è l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana : “Agristart rappresenta un investimento concreto sul futuro dell’agricoltura ligure. Vogliamo accompagnare i giovani in un percorso serio e qualificato che consenta loro di trasformare idee innovative in imprese vere, capaci di valorizzare il territorio e generare occupazione. In questa direzione si inseriscono anche i prossimi bandi regionali dedicati proprio ai giovani agricoltori, che partiranno a breve e offriranno opportunità importanti di finanziamento e sviluppo”.

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