Addetti alle pulizie, carrozzieri e operai: oltre 130 posti di lavoro tra gli annunci della settimana

Addetti alle pulizie, operai del settore edile, carrozzieri. Sono solo alcune delle figure richieste che spiccano tra i 139 posti di lavoro pubblicati dai Centri per l’impiego della Spezia e Sarzana. Le ricerche riguardano comunque tutti i settori economici dell’intera provincia, con particolari opportunità nei settori di turismo, commercio, nautica, logistica e trasporti.

Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato.

Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato. Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili sul sito regionale Formazione Lavoro.

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