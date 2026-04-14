Artistico con la caviglia gonfia, sarà valutato per il Sudtirol

Nel primo giorno del ritiro di Tirrenia lo Spezia comincia la preparazione alla partita con il Sudtirol di sabato. Luca D’Angelo potrà contare su Mattia Valoti e Manolo Adamo di rientro dalla squalifica, ma non ancora su Giovanni Bonfanti, che dovrà scontare l’ultima giornata di stop dopo i due turni a seguito del rosso di Carrara. Ancora fuori Laurs Skjellerup, che forse potrebbe tornare a disposizione a cavallo della sfida con il Catanzaro e quella con il Venezia, l’attenzione dello staff medico è rivolta alle condizioni di Gabriele Artistico, uscito claudicante dopo la partita con il Mantova.

In una situazione ad inizio ripresa, calciando verso la porta Artistico è rimasto a terra per qualche minuto, dolorante dopo un colpo alla caviglia. Rimasto in campo per una piccola porzione di partita, è stato sostituito ad un quarto d’ora dalla fine della partita da Vlahovic, zoppicando fino alla panchina. Senza una scarpa e con la caviglia piuttosto gonfia, l’attaccante ha poi raggiunto i compagni sotto la Curva Ferrovia dopo la fine della partita, e in questi giorni dovrà essere valutato dallo staff in vista del match di sabato. A rischio la sua presenza dal primo minuto, in un attacco che potrebbe rispolverare Gianluca Lapadula dall’inizio, che manca dall’ultima partita del primo D’Angelo, quella di Monza che ha portato poi all’esonero del tecnico di Pescara.

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