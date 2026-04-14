Borghetto, grande successo per “Vertical Arena”: il ring brilla nel ricordo di Cico Zerbini

Borghetto Santo Spirito. Un palazzetto gremito, l’adrenalina del ring ed un ricordo sempre vivo nel cuore della comunità sportiva. Domenica 12 aprile il palasport di Borghetto Santo Spirito si è trasformato nell’epicentro degli sport da combattimento con la seconda edizione di Vertical Arena, l’evento dedicato alla memoria dell’indimenticato campione Gianmario “Cico” Zerbini.

​La manifestazione, inserita come tappa ufficiale del prestigioso circuito Kombat Tour, ha confermato la crescita esponenziale del movimento ligure. La giornata è iniziata con una fitta serie di match che hanno visto protagonisti numerosi giovani combattenti, per poi culminare nel galà finale serale, dove l’esperienza e la tecnica degli atleti più esperti hanno regalato uno spettacolo di alto livello.

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