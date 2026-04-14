Calcio a 7/ Fc Recco 2023 sul tetto della Liguria, ora le finali a Pisa

Da Morgan Cappelletti
Nella serata di lunedì 13 aprile si è disputata la finalissima di Champions League di calcio a 7 organizzata dalla Federazione Calcio Liguria, che ha visto affrontarsi Fc Recco 2023 e Ks Villznia Eagles.
Al termine di una gara combattuta ed equilibrata, è stata la formazione di Recco a imporsi con il risultato di 2-1. Decisive le reti di Canella e Luzii per l’Fc Recco 2023, mentre per gli avversari è andato a segno Cani.
Grazie a questo successo, l’Fc Recco 2023 si laurea campione ligure, conquistando anche l’accesso alle finali nazionali della prestigiosa Gazzetta Football League. L’atto conclusivo si disputerà il 23 e 24 maggio presso lo Stadio Arena Garibaldi di Pisa, dove la squadra proverà a inseguire il titolo nazionale.
Un traguardo importante per il club ligure, che ora sogna in grande.