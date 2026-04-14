Il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E., rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, si svolgerà sabato 18 aprile all’Umbertino (Piazza Brin – 7.30-10 Via Firenze ang Via Roma; 10-12.30 Via Corridoni ang. C.so Cavour) e domenica 19 aprile a Fontevivo (Via Fontevivo c/o parcheggi carceri). A partire dalle 7.30 fino alle 12 i cittadini potranno conferire sia rifiuti ingombranti come vecchi mobili, sedie, divani, reti, materassi, tavoli, sia R.A.E.E. come televisori, telefonini, lavatrici, frigoriferi, monitor dei pc, stampanti, spazzolini elettrici, frullatori, etc…

L’articolo Calendario Ecovan, raccolta ingombranti nel weekend a Umbertino e Fontevivo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com