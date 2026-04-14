Certosa, pronta la passerella pedonale tra via Brin e via Ariosto: “Aprirà nelle prossime ore”

Genova. Aprirà “nelle prossime ore” il nuovo passaggio pedonale tra l’uscita della metropolitana e via Ariosto, dopo la formalizzazione del passaggio di consegne dell’opera al Municipio. Ad assicurarlo in una nota è l’assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, che ne aveva annunciato la realizzazione entro Pasqua.

“Con la ripresa delle lavorazioni abbiamo richiesto la rimodulazione del cantiere per venire incontro alle esigenze della comunità di Certosa da troppi anni soffocata da cantieri, con la rimozione del semaforo in via Piombelli, il ripristino della preesistente viabilità, lo svuotamento e la pulizia delle vasche della fondazione della futura stazione in piazzale Palli“, dichiara l’assessore.

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