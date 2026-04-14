Cogorno: “Pietre e ciottoli tra le mani”, laboratorio su muri a secco e rissêu

Domenica 19 aprile si terrà a Cogorno un laboratorio per scoprire il rapporto tra pietra e acqua nel paesaggio ligure. Con il ritrovo fissato per le ore 14 presso la Basilica dei Fieschi, infatti, è in programma un’iniziativa gratuita dedicata ai muri a secco e al rissêu, il tradizionale mosaico di ciottoli. L’attività sarà guidata da Antonella Tiozzo, che accompagnerà i partecipanti nell’osservazione dal vivo di esempi di muri a secco, approfondendone aspetti legati alla geologia, al paesaggio, all’equilibrio idrogeologico, alla tecnica costruttiva e ai segni di degrado.

Con Giuseppe De Carlo, poi, i partecipanti potranno conoscere storia e tecniche del rissêu e realizzare una formella, su disegno personale o modello fornito. L’iniziativa è gratuita con prenotazione obbligatoria ed è realizzata nell’ambito del progetto “Vivi d’Acqua”. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 347 4907038 o scrivere a risseu@libero.it

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