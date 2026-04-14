Collegiale Nazionale, Maurizio Mirarchi chiama quattro giocatrici della Rapallo Pallanuoto

Rapallo. La Rapallo Pallanuoto femminile conferma il proprio ruolo di primo piano nel panorama nazionale con la convocazione di quattro atlete al raduno collegiale della Nazionale Assoluta, in programma a Trieste dal 19 al 29 aprile 2026.
Sono Roberta Bianconi, Sofia Giustini, Benedetta Cabona e Bianca Maria Rosta le giocatrici gialloblù chiamate dallo staff tecnico azzurro del commissario tecnico Maurizio Mirarchi per prendere parte a uno degli appuntamenti più importanti della stagione internazionale.
Una convocazione che rappresenta un riconoscimento significativo per il lavoro svolto dalla società ligure, capace negli anni di costruire un gruppo competitivo ai massimi livelli, valorizzando talento ed esperienza. La presenza contemporanea di quattro atlete in Nazionale testimonia la qualità del progetto sportivo del Rapallo Pallanuoto, sempre più punto di riferimento nel movimento italiano.