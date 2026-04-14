Crisi Amt, l’assemblea dei soci slitta di un mese: tutte le incognite sul piano di risanamento

Genova. È stata rinviata di un mese l’assemblea dei soci di Amt che, tra l’altro, avrebbe dovuto approvare il piano di risanamento nella sua versione definitiva. Lo slittamento era nell’aria, come spiegato da Genova24 nelle scorse ore, anche perché i nodi principali che determineranno il futuro assetto dell’azienda oggi in crisi non sono stati ancora sciolti.

L’appuntamento era fissato in origine per il 16 aprile, ma adesso c’è una nuova data di convocazione, quella del 14 maggio. Nel frattempo andrà chiarito soprattutto un punto: in che modo la Regione Liguria sarà della partita. E la questione dovrà essere affrontata a valle di un confronto triangolare tra Comune, Regione e Corte dei conti, per evitare che la strada scelta possa essere contestata sul piano della correttezza giuridica. E da quanto si apprende, tra via Garibaldi e piazza De Ferrari gli uffici sono in contatto continuo su questo dossier.

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