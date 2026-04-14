Educazione digitale e intelligenza artificiale: 75 studenti protagonisti del progetto “INTERconNETtiamoci… ma con la testa!” a Savona

Savona. Due giornate intense, partecipate e profondamente attuali quelle che hanno coinvolto 75 ragazzi e ragazze dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” – Scuola Secondaria di Primo Grado Savona II, nell’ambito del service Lions “INTERconNETtiamoci… ma con la testa!”, dedicato alla sicurezza e alla consapevolezza nell’uso della rete.

L’iniziativa, promossa dal Lions Club Savona Torretta, ha visto come protagonista la formatrice Rosella Scalone, affiancata da Silvana Zanchi socia e segretaria del Club, in un percorso di formazione che ha unito informazione, confronto e coinvolgimento diretto degli studenti.

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