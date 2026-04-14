Elezioni amministrative, Bersani a Lerici a sostegno di Aurora Minichini

Giovedì 16 aprile Pierluigi Bersani farà tappa all’Arci di Solaro di Lerici per sostenere Aurora Minichini, in corsa per la carica di sindaco alla guida della lista ‘Lerici domani’. “L’appuntamento sarà un momento di condivisione autentica presso il Circolo Arci di Solaro, frazione scelta non a caso per ribadire la centralità di ogni borgo lericino nel progetto amministrativo di Minichini”, dicono dalla lista. L’iniziativa prenderà il via alle 14.30 e vedrà un confronto aperto con la cittadinanza e gli elettori. “Al centro del dibattito, le tematiche calde delle elezioni comunali 2026, con un focus particolare sul programma di ‘Lerici Domani’, che fa dell’ascolto e della partecipazione i suoi pilastri fondamentali”, si legge nella nota diffusa dal gruppo.

“La presenza di Pierluigi Bersani ci onora e rafforza il nostro messaggio – dichiara Minichini -. Vogliamo un’amministrazione che non lasci indietro nessuno: né le frazioni, che devono tornare a essere protagoniste della vita comunale, né le persone più fragili. La partecipazione non è per noi uno slogan, ma lo strumento concreto con cui scriveremo il futuro di Lerici, partendo dai bisogni reali e quotidiani”.

Durante l’incontro “saranno approfonditi i temi del welfare, dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di costruire una comunità più coesa e solidale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare al momento di confronto pubblico”, conclude la lista.

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