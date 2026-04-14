Fondi Tpl, PD: “A rischio il sistema”. L’assessore Scajola: “Anticipo risorse già assegnate”

Liguria. Il consigliere regionale Davide Natale (Pd) ha chiesto alla Giunta l’esatto importo di quanto anticipato del Fondo 2026 destinato al trasporto pubblico. Il consigliere ha ricordato che non è stato ancora approvato il decreto, che doveva essere varato entro il 15 gennaio scorso, con il quale il Governo anticipa alle Regioni l’80% del fondo del trasporto pubblico 2026.

L’assessore ai trasporti Marco Scajola ha risposto che la Regione già nel corso del 2025 è intervenuta per garantire la necessaria liquidità alle aziende, nelle more dell’assegnazione e della successiva erogazione da parte del Ministero delle somme relative al saldo del Fondo Nazionale Trasporti per il 2025.

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