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Fondi Tpl, PD: “A rischio il sistema”. L’assessore Scajola: “Anticipo risorse già assegnate”

Fondi Tpl, PD: “A rischio il sistema”. L’assessore Scajola: “Anticipo risorse già assegnate”

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Liguria. Il consigliere regionale Davide Natale (Pd) ha chiesto alla Giunta l’esatto importo di quanto anticipato del Fondo 2026 destinato al trasporto pubblico. Il consigliere ha ricordato che non è stato ancora approvato il decreto, che doveva essere varato entro il 15 gennaio scorso, con il quale il Governo anticipa alle Regioni l’80% del fondo del trasporto pubblico 2026.

L’assessore ai trasporti Marco Scajola ha risposto che la Regione già nel corso del 2025 è intervenuta per garantire la necessaria liquidità alle aziende, nelle more dell’assegnazione e della successiva erogazione da parte del Ministero delle somme relative al saldo del Fondo Nazionale Trasporti per il 2025.

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