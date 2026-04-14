Green Food Week: le scuole della Lunigiana aderiscono alla settimana dedicata al cibo a km zero e contro lo spreco alimentare

Anche quest’anno l’Unione di Comuni Montana Lunigiana, con i Comuni che la compongono, ha aderito, per il secondo anno di fila, alla Green Food Week.Dall’Unione spiegano”Un’occasione per unirsi idealmente a una grande tavolata oltre confine e che, giovedì 16 aprile, vedrà partecipare scuole da tutta Italia impegnate nel fare la propria parte per la salvaguardia dell’ambiente. Un’iniziativa che punta a ridurre concretamente l’impatto dell’alimentazione sul clima, poiché, come dimostrano gli studi scientifici, il sistema alimentare è responsabile di oltre un quarto delle emissioni globali di gas serra, ma anche per orientare i menu scolastici verso ciò che è non solo biologico ma anche locale. Infine, l’evento rappresenta anche un’opportunità per riscoprire la dieta mediterranea, valorizzando soprattutto i legumi come protagonisti del pasto. L’iniziativa, promossa da Foodinsider, è sposata dalle mense scolastiche lunigianesi con una proposta che prevede piatti sani e genuini e realizzati con prodotti locali, come la trota lunigianese e il miele d.o.p. della Lunigiana”.

“Rinnoviamo questo importante appuntamento per il secondo anno di fila. Un’iniziativa che rientra anche all’interno della Green Community della Lunigiana attraverso il programma attivato l’anno scorso Mense a Km0, che promuove non solo l’utilizzo all’interno delle nostre mense scolastiche di prodotti genuini, ma anche e soprattutto provenienti dal nostro territorio. Un modo per apprezzare i nostri prodotti ma sostenere un’economia circolare tenuta in piedi dalle nostre aziende. Quella di giovedì sarà una giornata davvero speciale, resa tale non solo dai menu dedicati alla Green Food Week, ma anche dal lavoro delle insegnanti e all’impegno dell’Unione di Comuni che, a contorno di Green Community, ha finanziato nelle scuole, attraverso l’impiego di fondi regionali (PEZ), progetti rivolti alla tematiche green per avvicinare i bambini e i ragazzi alle tematiche della sostenibilità e dell’anti spreco. Unione e scuole del territorio lavorano congiuntamente per la coprogettazione e la giornata del 16 vuole essere una “vetrina” del grande lavoro messo a punto della squadra tutta” Dichiara la presidente dell’Unione di Comuni, Annalisa Folloni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com